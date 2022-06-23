Движение по улицам Костычева и Ленинградской в Иркутске будет ограничено Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске с 09.00 утра 10 июля до 20.00 30 сентября 2022 года по улице Костычева частично перекроют дорогу. Участок – от пересечения с улицей Варламова до Костычева 30/25. Такое нововведение необходимо для проведения плановых работ по строительству теплосетей. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- С 15 июля по 19 сентября 2022 года будет ограничено движение транспорта по улице Ленинградской - на участке от улицы Шпачека до улицы Таманской, - отметили в городской мэрии.

В этом месте пройдет плановый ремонт инженерных сетей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вальс яхт «Алые паруса» пройдет в Иркутске 24 июня. В честь выпускников состоится вальс яхт «Алые паруса». Примечательно, что такое выступление на реке Ангаре возле плотины будет проводиться впервые.(подробности)

125 миллионов рублей направят на восстановлении прав дольщиков в Иркутской области.(подробности)