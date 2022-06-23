125 миллионов рублей направят на восстановлении прав дольщиков в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области на восстановление прав дольщиков дополнительно направят 125 миллионов рублей. Поправки об этом были внесены в закон и приняты 22 июня во время 57-й сессии Заксобрания. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- По данным регионального фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, из этих средств 95 миллионов регион направит на выплату возмещения дольщикам, вложившим средства в строительство жилого комплекса на улице Сергеева в Иркутске, - отметили в правительстве. - Выплаты получат 132 человека.

За получением денег можно обращаться уже с 28 июня. Записаться для подачи заявлений рекомендуют на официальном сайте Фонда развития территорий.

Кроме того, еще 30 миллионов рублей выделят на возведение пяти объектов строительной компании, которая раньше обанкротилась. Права и обязанности застройщика определением Арбитражного суда Иркутской области были переданы региональному фонду, завершить строительство и восстановить права граждан, вложивших средства в строительство этих домов, планируется до конца 2023 года.

Получается, что на восстановление прав дольщиков в регионе в 2022 году заложено 263 миллиона рублей.

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