Пьяный подросток из Усольского района катал на «ВАЗ» своих друзей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторы ГИБДД, патрулируя дороги Ангарска, около трех часов ночи на трассе Ангарск-Савватеевка заметили подозрительный автомобиль «ВАЗ». Ему подали сигнал об остановке, но он был проигнорирован. И тогда полицейские отправились в погоню. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции блокировали автомобиль на территории 18 микрорайона, - отметили в ведомстве. - Из машины выбежали семь человек и попытались убежать. Инспекторы ГИБДД задержали парня, выскочившего с места водителя. Оказалось, что за рулем автомашины с признаками опьянения находился 16-летний уроженец Усольского района, не имеющий водительских прав.

Нарушителя проверили на алкоголь в крови, оборудование подтвердило, что подросток был пьян. На него составили административные протоколы за игнорирование сигнала об остановке, вождение без прав и в нетрезвом виде. Теперь ему грозит штраф 30 тысяч рублей.

Парня поставили на учет по делам несовершеннолетних. А машину, которая принадлежит родственнику одного из пассажиров, отвезли на арестплощадку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аварийное отключение света произошло в части Иркутска.(подробности)

Реку Ангара в Иркутске в нижнем бьефе плотины признали небезопасной для купания.(подробности)