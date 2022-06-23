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Общество23 июня 2022 3:45

Пьяный подросток из Усольского района катал на «ВАЗ» своих друзей

Инспекторы ГИБДД задержали нарушителя, ему грозит штраф 30 тысяч рублей
Татьяна КОЛЯДИНА
Пьяный подросток из Усольского района катал на «ВАЗ» своих друзей

Пьяный подросток из Усольского района катал на «ВАЗ» своих друзей

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторы ГИБДД, патрулируя дороги Ангарска, около трех часов ночи на трассе Ангарск-Савватеевка заметили подозрительный автомобиль «ВАЗ». Ему подали сигнал об остановке, но он был проигнорирован. И тогда полицейские отправились в погоню. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники полиции блокировали автомобиль на территории 18 микрорайона, - отметили в ведомстве. - Из машины выбежали семь человек и попытались убежать. Инспекторы ГИБДД задержали парня, выскочившего с места водителя. Оказалось, что за рулем автомашины с признаками опьянения находился 16-летний уроженец Усольского района, не имеющий водительских прав.

Нарушителя проверили на алкоголь в крови, оборудование подтвердило, что подросток был пьян. На него составили административные протоколы за игнорирование сигнала об остановке, вождение без прав и в нетрезвом виде. Теперь ему грозит штраф 30 тысяч рублей.

Парня поставили на учет по делам несовершеннолетних. А машину, которая принадлежит родственнику одного из пассажиров, отвезли на арестплощадку.

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