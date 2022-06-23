Аварийное отключение света произошло в части Иркутска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске в некоторых домах Кировского и Куйбышевского районов около десяти утра произошло отключение света. Причина – на электросетях произошла авария. Об этом сообщают в пресс-службе «Иркутских электросетей».

- Под отключение попала часть домов на 17 улицах - Волконского, Декабрьских Событий, Желябова, Каландаришвили, Карла Маркса, Красногвардейская, Красноказачья, Милицейский, МОПРА, Пугачева, Свердлова, Советская, Тимирязева, Ударника, Франк-Каменецкого, Фридриха Энгельса, Халтурина, - отметили в компании.

На данный момент на место аварии выехала бригада Южных электрических сетей. Она выявит место поломки, установит причину и устранит ее. Приблизительно время восстановления света – 13.00.

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