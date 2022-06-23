Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2022 2:44

Полмиллиона рублей отсудила мать пострадавшего на детской площадке ребенка в Иркутской области

На мальчика упала деревянная балка от качелей
Татьяна КОЛЯДИНА
Полмиллиона рублей отсудила мать пострадавшего на детской площадке сына в Эхирит-Булагатском районе

Полмиллиона рублей отсудила мать пострадавшего на детской площадке сына в Эхирит-Булагатском районе

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Эхирит-Булагатском районе ребенок, играя на детской площадке, сильно травмировался – на него упала деревянная балка от качелей. Этому способствовало неисполнение управляющей компанией своих обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Мать мальчика подала иск в суд о возмещении денег, потраченных на лечение, и компенсации морального вреда. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Эхирит-Булагатский районный суд требования прокуратуры удовлетворил, взыскав с ответчика сумму материального ущерба в размере около 10 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Решение суда уже вступило в законную силу. Его исполнение проконтролирует районная прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Развитие туризма в Иркутской области обсудили на сессии ЗакСобрания.(подробности)

Расходы бюджета Иркутской области увеличены на 46 млрд рублей.(подробности)