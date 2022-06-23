Полмиллиона рублей отсудила мать пострадавшего на детской площадке ребенка в Иркутской области

Полмиллиона рублей отсудила мать пострадавшего на детской площадке сына в Эхирит-Булагатском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Эхирит-Булагатском районе ребенок, играя на детской площадке, сильно травмировался – на него упала деревянная балка от качелей. Этому способствовало неисполнение управляющей компанией своих обязанностей по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Мать мальчика подала иск в суд о возмещении денег, потраченных на лечение, и компенсации морального вреда. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Эхирит-Булагатский районный суд требования прокуратуры удовлетворил, взыскав с ответчика сумму материального ущерба в размере около 10 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Решение суда уже вступило в законную силу. Его исполнение проконтролирует районная прокуратура.

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