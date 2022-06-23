89 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

89 случаев инфицирования выявили в Иркутской области 23 июня. За все время в регионе было выявлено 295 549 заболевших. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

- В общей сложности с начала пандемии с болезнью справились 291 352 человека, - рассказали в ведомстве.

К сожалению, были зарегистрированы и летальные случаи. Так, за последние 24 часа коронавирус забрал жизнь одного жителя Приангарья. Всего – 8 682. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 697 пациентов. За сутки – один человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяный подросток из Усольского района катал на «ВАЗ» своих друзей. Инспекторы ГИБДД задержали нарушителя, ему грозит штраф 30 тысяч рублей.(подробности)

Почетным знаком Юрия Ножикова «Признание» наградят Виктора Круглова и Владимира Смирнова. Их кандидатуры утверждены на сессии Законодательного Собрания 22 июня.(подробности)