Вальс яхт «Алые паруса» пройдет в Иркутске 24 июня Фото: Яна ЛИСИНА

В Иркутске 24 июня в 22.00 в День молодежи пройдет одно из самых красивых событий областного центра. В честь выпускников состоится вальс яхт «Алые паруса». Примечательно, что такое выступление на реке Ангаре возле плотины будет проводиться впервые. Об этом сообщают в пресс-службе Федерации парусного спорта Иркутской области.

- Танцевальная композиция будет исполнена группой яхт – вдоль плотины ГЭС, - отметили в Федерации.

По словам организаторов, представление будет видно из любой точки плотины.

Отмечается, что в реализации этого проекта участвуют министерство молодежи Иркутской области, яхт-клуб «Исток» и радио mCm. На волне иркутской радиостанции будут вестись музыкальное оформление вальса, а также комментарии специалиста. Кроме того. Дадут возможность услышать переговоры капитанов по рации.

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