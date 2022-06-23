Дендропарк в Академгородке в Иркутске повторно обследовали после устранения замечаний Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске дендропарк в Академгородке обследовали повторно после устранения замечаний подрядной организацией. Также были обсуждены перспективы дальнейшего благоустройства территории. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В следующем году здесь также запланированы работы, - отметил первый заместитель мэра города Андрей Южаков. - Собственником земельного участка является ИНЦ СО РАН, поэтому с их стороны потребуется согласование проекта. Кроме того, содержание территории – тоже обязанность собственника.

В 2021 году на участке было сделана ливневка, тропинки, установлено освещение на парковке. В этом – благоустроят сквер «Прогресс». Появятся детские площадки со спортивным и игровым оборудованием.

В следующем году возведут аптекарские сады - высадят лекарственные травы, организуют детские игровые зоны. Но при этом максимально сохранят природный ландшафт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

125 миллионов рублей направят на восстановлении прав дольщиков в Иркутской области.(подробности)

89 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области за сутки.(подробности)