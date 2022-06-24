3,8 млн рублей долга по зарплате отдал работникам глава лесхоза из Чунского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Чунского района проверила филиал регионального лесхоза. Оказалось, руководители регионального лесхоза не платили заработную плату 120 работникам. Таким образом, долг составил 3,8 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Это послужило основанием для принятия комплекса мер – прокуратурой директору ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» внесено представление, в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы, а также проведен выездной личный прием в филиале регионального лесхоза, - рассказали в ведомстве.

В итоге после вмешательства прокуратуры деньги сотрудникам лесхоза вернули полностью.

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