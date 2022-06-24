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Общество24 июня 2022 2:10

3,8 млн рублей долга по зарплате отдал работникам глава лесхоза из Чунского района

Это стало возможным после вмешательства прокуратуры
Татьяна КОЛЯДИНА
3,8 млн рублей долга по зарплате отдал работникам глава лесхоза из Чунского района

3,8 млн рублей долга по зарплате отдал работникам глава лесхоза из Чунского района

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Чунского района проверила филиал регионального лесхоза. Оказалось, руководители регионального лесхоза не платили заработную плату 120 работникам. Таким образом, долг составил 3,8 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Это послужило основанием для принятия комплекса мер – прокуратурой директору ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» внесено представление, в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании заработной платы, а также проведен выездной личный прием в филиале регионального лесхоза, - рассказали в ведомстве.

В итоге после вмешательства прокуратуры деньги сотрудникам лесхоза вернули полностью.

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