Сигарета стала причиной гибели женщины и мужчины на пожаре в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Днем в Иркутске в одноэтажном кирпичном доме на улице Вьюжная произошла трагедия – на пожаре погибли мужчина 1966 года рождения и женщина, родившаяся в 1946 году. Тушили три пожарных расчета. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- На момент прибытия первого подразделения из окон и из-под кровли шел дым, - отметили в ведомстве. - В комнате горели вещи. На полу были обнаружены два человека без признаков жизни. В 12.28 открытый огонь ликвидировали.

Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС России. Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. Обстоятельства устанавливаются.

С начала 2022 года в Иркутской области произошло 3587 пожаров по вине человека, погибли 111 человек, 104 человека травмировались, 532 человека были спасены.

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