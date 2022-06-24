63 случая заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 24 июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

63 случая заражения коронавирусом выявили в Приангарье 24 июня. Всего с начала пандемии зарегистрировано 295 612 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области.

- Отрицательный тест на коронавирус получили и выписались из больниц за все время 291 422 человека, - отметили в ведомстве.

К сожалению, были зафиксированы и смертельные случаи. Так, за последние 24 часа коронавирус забрал жизнь одного жителя Иркутской области. Скончались от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 697 пациентов.

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