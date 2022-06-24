Уголовное дело по обрушению трибуны у стадиона «Металлург» в Братске направлено в суд Фото: Андрей КОПАЛОВ

Прокуратура Братска направила в Братский городской суд уголовное дело по обрушению трибуны у стадиона «Металлург» . Прокурор утвердил обвинительное заключение на экс-главу учреждения. Об этом сообщают в пресс-службах прокуратуры Иркутской области и СУ СК России по региону.

- В апреле 2021 года обвиняемый, занимая руководящую должность в муниципальном автономном учреждении, допустил потерпевших на стадион «Металлург» в Братске для проведения репетиций празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы, при этом, не ограничивая проход к трибунам, нуждавшихся согласно актам осмотра в ремонте, - рассказали в ведомствах.

Из-за чего трибуна стадиона обрушилась, и два взрослых человека и три подростка-девушки упали с высоты более двух метров. Они получили разные травмы.

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