Хотят ли россияне этим летом провести отпуск на Байкале, выяснил сервис SuperJob Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты сервиса SuperJob во время очередного опроса, выяснили у россиян: где бы они хотели провести отпуск этим летом? В список мест, которые россияне выбирают для отдыха вошел Байкал. 1% респондентов хотели бы отдохнуть у самого глубокого озера. В прошлом году таких желающих было 3%.

- Для 43% россиян идеальный отпуск этим летом, проведенный в России, - отметили в пресс-службе SuperJob. – Больше всего, мечтают отдохнуть в Сочи и Адлере (13%), Крыму (12%) и Санкт-Петербурге (8%). По 6% предпочли бы провести отпуск на курортах Краснодарского края. В Москву мечтают попасть 4%.

Об отпуске за границей мечтает 31% опрошенных. Чаще всего, россияне называют Турцию (13%), Италию (10%), Испанию (8%), Таиланд (7%) и ОАЭ (5%). В США хотят улететь 4%.

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