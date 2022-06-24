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Общество24 июня 2022 7:42

Хотят ли россияне этим летом провести отпуск на Байкале, выяснил сервис SuperJob

Байкал вошел в число мест, где россияне хотят провести отпуск этим летом
Андрей СИНЬКОВ
Андрей СИНЬКОВ
Хотят ли россияне этим летом провести отпуск на Байкале, выяснил сервис SuperJob

Хотят ли россияне этим летом провести отпуск на Байкале, выяснил сервис SuperJob

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты сервиса SuperJob во время очередного опроса, выяснили у россиян: где бы они хотели провести отпуск этим летом? В список мест, которые россияне выбирают для отдыха вошел Байкал. 1% респондентов хотели бы отдохнуть у самого глубокого озера. В прошлом году таких желающих было 3%.

- Для 43% россиян идеальный отпуск этим летом, проведенный в России, - отметили в пресс-службе SuperJob. – Больше всего, мечтают отдохнуть в Сочи и Адлере (13%), Крыму (12%) и Санкт-Петербурге (8%). По 6% предпочли бы провести отпуск на курортах Краснодарского края. В Москву мечтают попасть 4%.

Об отпуске за границей мечтает 31% опрошенных. Чаще всего, россияне называют Турцию (13%), Италию (10%), Испанию (8%), Таиланд (7%) и ОАЭ (5%). В США хотят улететь 4%.

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