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Общество30 июня 2022 3:43

Многодетная семья получила земельный участок после вмешательства прокуратуры Иркутской области

Вместо него сначала им была выдана выплата размером в 200 тысяч рублей
Татьяна КОЛЯДИНА
Многодетная семья получила земельный участок после вмешательства прокуратуры Иркутской области

Многодетная семья получила земельный участок после вмешательства прокуратуры Иркутской области

Фото: Иван МАКЕЕВ

В прокуратуру Иркутской области обратилась многодетная семья. Они рассказали, что были нарушены их жилищные права. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

- Региональное министерство имущественных отношений заявителям на основании их обращения вместо земельного участка предоставило соцподдержку в виде выплаты размере 200 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве. - Но, согласно региональному законодательству полученная соцвыплата могла быть использована только для оплаты обязательств по договору купли-продажи земельного участка для индивидуального жилищного строительства, тогда как семья заявителей планировала приобретение садового земельного участка.

Прокуратура региона обратилась в правительство Приангарья с просьбой внести дополнения в региональный нормативно-правовой акт, чтобы семья смогла купить земельный участок в садоводстве за счет мер соцподдержки. В итоге в акт были внесены поправки, и многодетная семья все-таки получила участок.

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