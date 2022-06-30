Многодетная семья получила земельный участок после вмешательства прокуратуры Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В прокуратуру Иркутской области обратилась многодетная семья. Они рассказали, что были нарушены их жилищные права. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры региона.

- Региональное министерство имущественных отношений заявителям на основании их обращения вместо земельного участка предоставило соцподдержку в виде выплаты размере 200 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве. - Но, согласно региональному законодательству полученная соцвыплата могла быть использована только для оплаты обязательств по договору купли-продажи земельного участка для индивидуального жилищного строительства, тогда как семья заявителей планировала приобретение садового земельного участка.

Прокуратура региона обратилась в правительство Приангарья с просьбой внести дополнения в региональный нормативно-правовой акт, чтобы семья смогла купить земельный участок в садоводстве за счет мер соцподдержки. В итоге в акт были внесены поправки, и многодетная семья все-таки получила участок.

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