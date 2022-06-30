79 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 30 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

79 случаев заражения коронавирусом выявили в Приангарье 30 июня. Всего с начала пандемии зарегистрировано 295 979 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщают в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Иркутской области.

- 251 пациент, болеющий коронавирусом, проходит лечение в больницах региона, - отметили в оперштабе. - Это на 11 человек меньше, чем накануне. При этом в минувшие сутки выздоровели еще 68 жителей Приангарья. Всего с болезнью справились 291 808 зараженных.

Были зафиксированы и летальные исходы. Так, за последние 24 часа коронавирус забрал жизнь еще одного пациента. За все время от инфекции скончались 8 689 человек. Умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 701 жителей региона.

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