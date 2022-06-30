Современная бактериологическая лаборатория открылась в детской поликлинике медсанчасти в Иркутске. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске в детской поликлинике медсанчасти ИАПО появилась новая и современная бактериологическая лаборатория. Было установлено самое технологичное и дорогое оборудование - три анализатора. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Преимущество по сравнению с обычным бакисследованием в том, что аппараты одновременно определяют принадлежность микроорганизма и какая чувствительность к антибиотикам, - объяснил главный врач МСЧ ИАПО Евгений Выговский. - При обычном же исследовании это делается последовательно, такими образом, время некоторых исследований значительно сократится.

Благодаря новой лаборатории, можно выявлять около тысячи разных микроорганизмов.

В новой детской поликлинике также получили лицензию на рентгенологию, ЛФК и физиотерапию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Белоруссия возглавила рейтинг популярных туристических локаций россиян.(подробности)

Ангарская газета «Время» закрылась из-за отсутствия денег на производство.(подробности)