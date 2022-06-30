Ангарская газета «Время» закрылась из-за отсутствия денег на производство Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ангарская газета «Время» закрывается. 30 июня выйдет ее последний номер. Об этом написала в своей колонке редактор издания Галина Амяга в четверг. Примечательно, что «Времянка» была создана наряду с основанием города, с 1951 года. В этом году им исполнилось по 70 лет.

- Бумажная газета по подписке – это дорогостоящее производство, - сказала главный редактор. - Ее надо написать (журналисты), сделать снимки (фотографы), сверстать (верстальщики), проверить ошибки (корректоры), напечатать (типография), доставить из Иркутска (транспорт), расфасовать по участкам (служба доставки), довезти до участка (водители), донести до подписчика (почтальоны). И за все это надо платить.

На производство у редакции газеты не оказалось средств. Раньше издание существовало за счет подписки и рекламы. Теперь, как утверждает Галина Амяга, денег нет ни у тех, ни у других.

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