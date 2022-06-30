Модный показ «ANGARA FASHION SHOW» пройдет у Московских ворот в Иркутске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутске у Московских ворот пройдет модный показ «ANGARA FASHION SHOW». Точный адрес - Сибэкспоцентр, 1 павильон, улица Байкальская 253А. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Участие в пресс-конференции примут президент Евразийской ассоциации этнодизайнеров Роза Халтуева, представители администрации города Иркутска, модельеры и дизайнеры, - рассказали в администрации.

Мероприятие запланировано на 2 июня в 20.00. Оно состоится в рамках фестиваля «Байкальская неделя искусства и ремесел».

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