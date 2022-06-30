Новый температурный рекорд был зафиксирован в Иркутской области 27-28 июня Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области установлен новый температурный рекорд 27 и 28 июня. В некоторых районах региона столбик термометра максимально поднимался до +39 градусов. В последний раз такое наблюдалось в третьей декаде июня в 2010 и 2017 годах. Об этом сообщают в пресс-службе иркутского Гидрометцентра.

- Это объясняется тем, что с Казахстана пришли прогретые воздушные массы, - отметили в ведомстве. - 28 июня на некоторых станциях были выявлены рекорды в Жигалово, там жара достигла отметки в +38,5 градусов. Этот показатель перекрыл абсолютный максимум 1998 года. Тогда воздух прогрелся до +37,1.

Кроме того, в Заларях и Черемхово перекрыты максимумы июня и составили +37,4 и +35,5 градусов.

В Иркутске 27 и 28 июня синоптики зафиксировали отметку в +32 градуса.. А среднесуточная в эти дни превышала климатическую норму на 6 градусов. Здесь рекорд побит не был. В этот же месяц 2010 года горожане изнывали от жары с самым большим показателем в +35,6.

На следующий день, 29 июня, воздушные массы сменились. И на большей части региона воздух нагрелся только до +26.

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