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Общество30 июня 2022 7:39

Движение ограничат по переулку Пулковский в Иркутске

Это связано с проведением аварийных работ на теплосети
Татьяна КОЛЯДИНА
Движение ограничат по переулку Пулковский в Иркутске

Движение ограничат по переулку Пулковский в Иркутске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске по переулку Пулковский ограничат движение машин. Запрет проезда будет действовать с 30 июня 2022 года по 13 июля 2022 года. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Проехать нельзя будет по участку от улицы Украинская до Сибирских партизан, - отметили в мэрии города.

Такое нововведение связано с проведением аварийных работ на тепловой сети.

Напомним, ограничение движения ввели по улицам Красноярской, Академика Курчатова и 4-ой Железнодорожной в Иркутске 29 июня. Планируется открыть его 1 июля.

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