Вандалы пытались повредить пункты весогабаритного контроля трассе Иркутск – Большое Голоустное. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

На трассе Иркутск – Большое Голоустное вандалы хотели разрушить пункты автоматического весогабаритного контроля. Они хотели пилой сломать датчики, фиксирующие вес транспорта, которые расположены под пластом асфальта. Но большого урона злоумышленники не нанести. Оборудование работает в штатном режиме. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Автоматические пункты весогабаритного контроля создают массу проблем для грузоперевозчиков, - уточнила директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина. - Размер штрафа за превышение веса или габарита транспорта составляет 500 тысяч рублей. С середины 2020 года в регионе вынесено 735 постановлений на сумму 214,3 миллионов рублей.

Уже выявлено четыре случая вандализма. Но весовой контроль был сразу же восстановлен.

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