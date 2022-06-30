Аварийное отключение света произошло в части Ленинского района в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В части Иркутска произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались некоторые жители Ленинского района. Об этом сообщают в пресс-службе компании «Иркутские электросети».

- Под отключение попала часть домов на улицах 1-й Советский, 2-й Советский, Верещагина, Павла Красильникова, Пржевальского, Розы Люксембург, Тельмана, - рассказали в компании.

На данный момент на место происшествия выехала бригада Южных электрических сетей. Она определит место поломки, причины и впоследствии устранит ее. Приблизительное время включения света – 15.00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ответственность за позднюю обработку от горностаевой моли введут в Иркутске. За это будут отвечать собственники, либо пользователи земельных участков.(подробности)

В Иркутске женщина подожгла себя на глазах у полицейских. Они хотели задержать ее за преступление, в котором она ударила ножом собутыльника.(подробности)