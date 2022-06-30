В Иркутске женщина подожгла себя на глазах у полицейских Фото: Артем КИЛЬКИН

В Иркутске перед судом предстала женщина, которая ударила собутыльника ножом в грудную клетку. Так она повредила ему легкое. Об этом сообщают в пресс-службе Кировского районного суда.

- Преступление подсудимая совершила 8 июля 2020 года во время празднования своего дня рождения, - рассказали в суде. - Она в компании своих знакомых распивала спиртные напитки. Во время общения между ней и потерпевшим возник конфликт, из-за которого пострадал один из ее гостей.

Когда к иркутянке пришли полицейские, чтобы ее задержать, женщина подожгла себя прямо у них на глазах. После того, как огонь потушили, медики оказали ей помощь. Затем злоумышленница была привлечена к уголовной ответственности.

В суде женщина выдвигала версию о том, что ударила мужчину из необходимой обороны. Этот довод тщательно проверил суд и не нашел подтверждения.

Кроме того, выяснилось, что сибирячка ранее была судимой, также и за преступления против личности. Тогда она был осуждена на условное наказание с испытательным сроком.

В итоге сейчас Кировский районный суд признал женщину виновной и приговорил к 4 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда.

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