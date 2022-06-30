80-летний пенсионер погиб в ДТП в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске за два дня произошли две страшные аварии, в которых погибли люди. Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют все обстоятельства и причины этих дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Один из инцидентов произошел 29 июня вечером, - рассказали в ведомстве. - 31-летний водитель, управляя машиной Toyota Camry и выезжая на Старо-Кузьмихинскую, столкнулся с автомобилем Kia Rio. Из-за этого 80-летний пассажир Kia скончался на месте ДТП, водители не пострадали.

Второй трагичный случай произошел 30 июня утром. Инспекторы ГИБДД считают, что мужчина на Toyota Corolla ехал по Сурнова, допустил выезд на встречку. Там он врезался в Mitsubishi Outlander. В итоге 54-летний водитель Corolla погиб до приезда скорой помощи. Автомобилист и пассажир Mitsubishi травмировались. Их осмотрели медики на месте происшествия.

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