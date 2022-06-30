Подрядчика обязали убрать строительный мусор с газонов на Депутатской в Иркутске. Фото: пресс-службе администрации Иркутска

В Иркутске подрядчика обязали убрать строительный мусор с газонов на Депутатской. Для проверки на место выезжали председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Роман Орноев и глава Октябрьского округа Георгий Комаров. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- В данный момент подрядчик убирает мусор, образовавшийся при проведении работ, с тротуара и зеленой зоны, – отметил Роман Орноев. - Замечание уже зарегистрировано строительным контролем и кураторами от администрации города Иркутска в производственном журнале. В случае повторных нарушений подрядчика оштрафуют.

Раньше уже были замечания по установке дорожных знаков и ограждений. Тогда организация быстро это исправила. Сейчас было выявлено незначительно отставание по срокам. Сотрудники комитета городского обустройства контролирует ситуацию.

По проекту на участке от улицы Ширямова, 32/7 до путепровода «Релейный завод» будет четыре полосы.

Примечательно, что со стороны Байкальской установят знак, запрещающий поворот налево. На трамвайных остановках установят платформы для того, чтобы машины не смогли заезжать на встречную полосу.

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