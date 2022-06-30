Ответственность за позднюю обработку от горностаевой моли введут в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске был рассмотрен вопрос об ответственности за позднюю обработку деревьев от горностаевой моли. Отвечать за это будут собственники, либо пользователи земельных участков. Об этом сообщают в пресс-службе администрации города.

- В этом году количество пораженных горностаевой молью деревьев достаточно большое, - отметил первый заместитель мэра города Андрей Южаков. - Но важно разделять полномочия. Есть общественные пространства и неразграниченные земли, ими занимается администрация города. При этом существуют придомовые территории, которые обслуживают управляющие компании. Некоторые УК оказались не готовы: своевременно не подали заявки на опрыскивание деревьев.

В Правила благоустройства Иркутска введут изменения до конца года. Там будут описаны меры по борьбе с молью и последовательность их реализации.

Напомним, в парках, скверах, на бульварах и других общественных территориях, а также вдоль трасс в два этапа было обработано более 54 тысяч деревьев и свыше 34 тысяч квадратных метров живой изгороди. Судя по результатам этих работ, эффективность составила 98%. Там, где моль осталась, это получилось как раз из-за бездействия собственников.

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