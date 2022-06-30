Одноэтажный деревянный дом горит в эти минуты во втором Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

30 июня во втором Иркутске возле Ленинградской, 86 загорелось одноэтажное деревянное здание. Как подтверждили корреспонденту «КП»- Иркутск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, этот дом никем не использовался.

- Сообщение о происшествии поступило в 12.00, - рассказали в ведомстве. - Площадь возгорания неизвестна.

Сейчас на месте пожара тушат огонь 19 человек с помощью пяти единиц техники. Информация о пострадавших не поступала. Причины и обстоятельства пока не известны.

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