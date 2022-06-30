Уголовное дело о мошенничестве при ремонте улицы возбуждено в Киренске. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Киренске возбуждено уголовное дело о мошенничестве при выполнении ремонта части улицы. В 2021 администрация города в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» заключила муниципальный контракт на эти работы стоимостью более 50 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Согласно документации подрядчик выполнил работы, и заказчик принял их и оплатил их полностью, – рассказали в ведомстве. – Но позже выяснилось, что обязательства по контракту были не выполнены - при проведении работ использовались некачественные материалы, а также не сделана часть принятых и оплаченных работ на сумму более 250 тысяч рублей.

Прокуратура направила в СК документы о возбуждении уголовного дела за мошенничество. Следственный комитет согласился с доводами ведомства. Результаты и ход расследования проконтролирует прокуратура.

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