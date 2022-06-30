Мужчина из Шелехова предстал перед судом за покушение на убийство из-за шаурмы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Шелеховский городской суд приговорил 19-летнего мужчину к шести годам исправительной колонии строгого режима за покушение на убийство. Свою вину он признал и раскаялся. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

- Ночью пьяный шелеховчанин подошел к закусочной, чтобы купить шаурмы, - рассказали в суде. - В момент ожидания заказа к павильону подошел нетрезвый мужчина. Он озвучил продавцу свой заказ. Злоумышленник указал мужчине на то, что сначала обслужат его. Развязался конфликт.

После преступник достал нож, чтобы припугнуть обидчика. Тогда мужчина решил обезоружить преступника и ударил его. Сбить нож не получилось. И он поспешил уйти. Но подсудимый догнал потерпевшего и нанес множественные удары ножом в область груди слева, живота, левой боковой поверхности шеи, поясничной области слева, а также по левой верхней конечности.

Поножовщину удалось прекратить двум мужчинам. Преступник убежал с места происшествия. А пострадавшего увезли в больницу.

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