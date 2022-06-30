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Происшествия30 июня 2022 8:09

Около 7 миллионов рублей иркутянка отдала телефонным мошенникам

Злоумышленники действовали по старой схеме, предлагая перевести деньги на «безопасный» счет
Татьяна КОЛЯДИНА
Около 7 миллионов рублей иркутянка отдала телефонным мошенникам

Около 7 миллионов рублей иркутянка отдала телефонным мошенникам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иркутске 50-летняя жительница лишилась более семи миллионов рублей. Такую сумму она перевела всего за несколько дней. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Офицерам женщина рассказала, что несколько дней назад к ней на телефон позвонила неизвестная и представилась сотрудником службы безопасности банка, - рассказали в полиции.

Чтобы предотвратить преступление, лжесотрудники банка требовали у женщины перевести все деньги, что у нее есть, на «безопасный» счет. Якобы так они сохранятся. Иркутянка ничего не заподозрила и перевела все свои средства.

Но злоумышленникам этого показалось мало. Они сказали, что кто-то пытается оформить на нее кредит и поэтому в целях безопасности ей самой нужно оформить заявку.

После того, как была переведена огромная сумма, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

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