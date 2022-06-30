Новый портал «Культура 38» для просмотра афиши мероприятий запустили в Иркутской области. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области запустили новый портал для просмотра полной афиши мероприятий региона. Также там будут публиковать все события и новости сферы культуры. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Идея создать единый информационный ресурс о культуре нашей области существовала давно, - сказала министр культуры и архивов Иркутской области Олеся Полунина. - На заседании регионального координационного совета мы ее озвучили главе области и получили поддержку.

Кроме того, там для жителей Приангарья на этом ресурсе предоставят информацию о фестивалях, выставках, спектаклях, творческих конкурсах, ярких и талантливых людях.

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