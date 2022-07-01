Жару до +32 обещают синоптики в Иркутске 1 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

По сравнению в прошлым годом, в Иркутске настоящее жаркое лето. 1 июля в областном центре градусы не сбавляют обороты и держат температуру около тридцати. В пятницу метеорологи обещают, что воздух прогреется аж до +32. Об том сообщают в пресс-службе иркутского Гидрометцентра.

- 1 июля будет небольшая облачность, без осадков, ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду, - рассказали в ведомстве.

При такой погоде сохраняется риск возникновения пожаров. Поэтому, даже, если очень хочется, не следует выезжать в лес, разводить огонь и жарить шашлыки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ан-26 вернулся в аэропорт Иркутска сразу после взлета из-за сработавшей пожарной сигнализации.(подробности)

Лидер преступной группы из Братска приговорен к 25 годам колонии за убийства бизнесменов и криминальных авторитетов.(подробности)