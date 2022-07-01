Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опроверг слухи о своей отставке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В последнее время в Иркутске распространились слухи об отставке губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Свой комментарий глава региона дал в Телеграм-канале. Оказывается, толки необоснованные и уходить с поста он не собирается.
- Меня в Иркутскую область назначил президент Владимир Владимирович Путин, - отметил глава региона. - Выиграв выборы, я заключил пятилетний контракт с жителями Иркутской области, согласно которому должен выполнить все данные обещания и поставленные, в том числе президентом, задачи. Два года - ничтожно малый срок, чтобы подводить итоги. Поэтому и уходить куда-то, не выполнив обещанное - не планирую.
С министром МЧС Александром Куренковым сложись хорошие отношения. При этом губернатор области не ведет переговоров за спинами у жителей Приангарья и просит не распространять неподтвержденные факты о нем.
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