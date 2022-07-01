Пять точек незаконной придорожной торговли нашли во время рейда в Ленинском округе в Иркутске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске на объездной дороге Ново-Ленино прошел рейд по выявлению торговли без разрешения. Обычно летом тут продают арбузы и дыни. В итоге было найдено таких пять точек. На них составили административные протоколы. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Они будут переданы в комиссию, ведущую деятельность на территории Ленинского округа, - отметили в мэрии. - Штраф, предусмотренный за несанкционированную торговлю, составляет от двух до шести тысяч рублей.

При покупке товара у дороги, горожане серьезно рискуют своим здоровьем. Так как, эта продукция не проходила санитарную экспертизу. К тому же, арбузы могут впитывать в себя тяжелые металлы, содержащиеся в выхлопных газах машин.

Всего в рамках месячника качества и безопасности ранних овощей и фруктов было составлено 17 протоколов об административных правонарушениях.

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