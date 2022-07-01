За сутки площадь лесных пожаров в Иркутской области сократилась больше, чем в два раза Фото: Иван МАКЕЕВ

В Иркутской области за сутки сократилась площади лесных пожаров больше, чем в два раза. Накануне потушено девять возгораний на площади 51,5 гектаров. Полностью локализовано пять пожаров на площади около 12 тысяч гектаров. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Утром 1 июля было зафиксировано шесть лесных пожаров на площади 9648 гектаров, при этом фактическая площадь кромки их горения - 6 гектаров, - отметили в правительстве.

В тушении пожаров в лесу участвовали 381 человек и 48 единиц наземной техники. Мониторинг с воздуха проводили два Ан-2 и пять легкомоторных самолетов. Передислоцировали десантников четыре вертолета Ми-8.

Напомним, в Иркутской области действует особый противопожарный режим. При нем запрещается посещать лес, разводить огонь, сжигать мусор и сухую траву.

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