Мужчина погиб на пожаре в частном доме в Тайшете Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Тайшете в половине девятого утра произошел несчастный случай. На пожаре в частном доме погиб мужчина. К месту возгорания были отправлены десять пожарных и четыре единицы техники. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- До прибытия подразделений из горящего дома главе семьи, проживающему там, удалось спасти супругу и ребенка 2021 года рождения, - рассказали в ведомстве. - Все они получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы. В доме также находился друг семьи, который пытался эвакуироваться самостоятельно, но получив отравление угарным газом, потерял сознание и остался внутри.

Когда приехали пожарные, дом полыхал полностью. В нем в оной из комнат у окна было найдено тело погибшего. Пожар был потушен в 8.42. Площадь его составила 64 квадрата.

Причиной могло стать короткое замыкание. Большое распространения огня получилось из-за позднего обнаружения, а травмирование и гибель – из-за того, что жильцы на момент происшествия спали.

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