78 случаев заражения коронавирусом выявили в Иркутской области 1 июля Фото: Олег ЗОЛОТО

78 случаев заражения коронавирусом выявили в Приангарье 1 июля. Всего с начала пандемии зарегистрировано 296 057 подтвержденных случаев заболевания. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора Иркутской области.

- Отрицательный тест на коронавирус получили и выписались из больниц за все время 291 870 человек, - отметили в ведомстве.

К сожалению, был зафиксирован и смертельный случай. Так, за последние 24 часа от COVID-19 умер один житель Иркутской области. Скончались от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 701 пациент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель маршрутки задавил переходящего по пешеходному переходу иркутянина. В результате ДТП пострадавшего госпитализировали в больницу на скорой.(подробности)

Жару до +32 обещают синоптики в Иркутске 1 июля. По сравнению в прошлым годом, в Иркутске настоящее жаркое лето. 1 июля в областном центре градусы не сбавляют обороты и держат температуру около тридцати.(подробности)