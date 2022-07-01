Водитель маршрутки задавил переходящего по пешеходному переходу иркутянина Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске накануне вечером произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель маршрутки Mercedes-Benz Sprinter наехал на 34-летнего пешехода. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Вчера около 20.30 часов водитель маршрутки, двигаясь по улице Маяковского в сторону улицы 2-ой Железнодорожной выехал на запрещающий сигнал светофора, где допустил наезд на переходящего дорогу по светофору мужчину, - рассказали в ведомстве. - В результате ДТП пострадавшего госпитализировали в больницу на скорой.

На тот момент водитель микроавтобуса находился не на маршруте.

В итоге на 62-летнего автомобилиста возбуждено административное производство. Сейчас полицейские разбираются во всех обстоятельствах аварии.

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