39 стобалльных результатов на ЕГЭ получили в этом году 38 участников из Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области подвели предварительные итоги единого государственного экзамена. 38 школьников получили 100 баллов по одному предмету. Есть также ученик, получивший 200 баллов по математике и информатике. Это выпускник одной из школ Нижнеудинска. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- На сегодняшний день получены результаты по всем экзаменам, за исключением итогов испытаний, состоявшихся в резервные дни, - рассказали. - Основной период единых госэкзаменов 2022 года завершается завтра, 2 июля – резервный день по всем предметам.

20 стобалльников получили высокие результаты по русскому языку. Наивысший балл девять школьников написали литературу. Пять – за информатику и ИКТ.

На все сто сдали ЕГЭ по математике два ученика. Двое ребят написали на «отлично» экзамен по химии и есть один стобалльник по английскому языку. Интересно, что из 38 стобалльников – это 28 выпускниц. Все они из Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска, Братска, Усолья-Сибирского, а также из Нижнеудинского, Иркутского, Тайшетского и Нижнеилимского районов.

Больше всего ребят с наивысшими результатами – пять человек – в средней школе с углубленным изучением английского языка № 27 Ангарска. Они сдавали русский язык и литературу.

Чаще всего ребята выбирали обществознание. Реже всего – биологию.

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