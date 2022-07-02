Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 июля 2022 2:45

Полиция разыскивает подозреваемую в краже денег с банковский карты в Иркутске

Всех, кто узнал женщину на кадре, просят обратится в дежурную часть
Татьяна КОЛЯДИНА
Полиция разыскивает подозреваемую в краже денег с банковский карты в Иркутске

Полиция разыскивает подозреваемую в краже денег с банковский карты в Иркутске

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в краже денег с банковской карты. Накануне с заявлением об инциденте обратился мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сибиряк сказал, что на одном из рынков Иркутска, во время покупок, пропала его пластиковая карта, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, он отметил, что на следующий день кто-то ей воспользовался, оплатив покупку. Изучив записи камер наблюдения, оперативники установили, что к совершению деяния может быть причастна женщина, изображенная на фото.

Полицейские призывают разыскиваемую добровольно прийти в отдел полиции. Также всех, кто видел подозреваемую, просят обратиться в дежурную часть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ветер до 13 м/с будет дуть в Иркутске 2 июля. Кратковременный дождь пройдет в областном центре вечером.(подробности)

39 стобалльных результатов на ЕГЭ получили в этом году 38 участников из Иркутской области.(подробности)