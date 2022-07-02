Полиция разыскивает подозреваемую в краже денег с банковский карты в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в краже денег с банковской карты. Накануне с заявлением об инциденте обратился мужчина. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сибиряк сказал, что на одном из рынков Иркутска, во время покупок, пропала его пластиковая карта, - рассказали в ведомстве. - Кроме того, он отметил, что на следующий день кто-то ей воспользовался, оплатив покупку. Изучив записи камер наблюдения, оперативники установили, что к совершению деяния может быть причастна женщина, изображенная на фото.

Полицейские призывают разыскиваемую добровольно прийти в отдел полиции. Также всех, кто видел подозреваемую, просят обратиться в дежурную часть.

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