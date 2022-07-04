157 километров дорог и 37 мостов восстановили за три года в пострадавших от наводнения районах Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Три года прошло после катастрофического наводнения в Иркутской области. Напомним, тогда большая вода пришла в 11 районов. Сильно пострадала, в том числе, транспортная инфраструктура: километры местных и региональных магистралей, десятки мостов и водопропускных труб. Восстановлено 157 километров дорог, 37 мостов и все водопропускные трубы. Осталось всего четыре объекта.

- Это строительство железобетонного моста в Нижнеудинском районе, реконструкции двух мостов в Тулунском районе и дороги Голуметь-Новостройка в Черемховском районе, - отметил глава Приангарья Игорь Кобзев. - На три последних объекта область получила дополнительные деньги от Правительства Российской Федерации - 53,4 миллиона рублей в 2022 году и 305,6 миллиона в следующем.

Так, мост через реку Уду возле села Казачья Бадарановка планируют открыть в 2023 году, через реку Изегольчик - до конца этого года, а через Малый Едогон - через полтора года.

И в завершение приведут в порядок три километра между селами Голуметь и Новостройка в Черемховском районе. Проект сейчас проходит экспертизу, как только выдадут положительное заключение, начнут выбирать подрядчика. Закончить реконструкцию должны в 2023 году.