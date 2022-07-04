Улицу Карпинскую начали асфальтировать в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.

В столице Приангарья продолжается ремонт магистралей. Так, в выходные начали приводить в порядок самый длинный отрезок этого года - пять километров улицы Карпинской. Подрядчик асфальтирует проезжую часть, обустраивает основание дорожного полотна, устанавливает бордюры. Кюветы уже готовы.

- Объем работы здесь достаточно большой. Будем контролировать соблюдение всех сроков, поскольку объект важный и востребованный жителями, - подчеркнул в своем телеграм-канале мэр областного центра Руслан Болотов.

Председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Роман Орноев сообщил, что уже выполнено 20% от объема работ. Здесь трудятся 13 человек и 15 машин.

Напомним, улицу Карпинскую чинят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

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