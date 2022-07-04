Модный показ «ANGARA FASHION SHOW» прошел в Иркутске. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске в рамках фестиваля «Байкальская неделя искусства и ремесел» впервые прошел открытый показ «ANGARA FASHION SHOW». Он состоялся на Нижней набережной у Московских ворот. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Свои коллекции привезли 32 дизайнера из России и стран ближнего зарубежья, - рассказали в администрации. - Жители столицы Приангарья и гости города могли увидеть стилизованные бурятские, русские, татарские, киргизские, казахские, таджикские и монгольские костюмы. Также на подиуме показали наряды в технике лоскутного шитья и работы, выполненные вручную из кружева.

На представлении иркутянам показали традиционную русскую одежду XIX, начала ХХ веков. Ее привезли из разных частей страны. Модели шагали под произведения фолк-музыкантов «GURUDE» и «SHONO».

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