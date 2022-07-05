Купаться в реке Ангаре возле ледокола и на Сарайском заливе в Байкале может быть опасно

Купаться в реке Ангаре возле ледокола и на Сарайском заливе в Байкале может быть опасным Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области проводит контроль качества воды водоемов в 62 мониторинговых точках на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Специалистами выявлены водоемы, в которых купаться может быть опасно для здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- По результатам исследований установлено несоответствие качества воды водоемов второй категории по микробиологическим показателям в следующих муниципальных образованиях – река Ангара в Иркутске, в зоне рекреации у ледокола «Ангара», а также на озере Байкал в Ольхонском районе, в поселке Хужир на Сарайском заливе, - рассказали в ведомстве.

Купание в этих местах может быть риском для здоровья. Мониторинг качества воды в водоемах Иркутской области продолжается.

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