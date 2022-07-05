Три лесных пожара действуют в Иркутской области утром 5 июля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области утром 5 июля действуют три лесных пожара на площади 252 гектаров. В минувшие сутки потушено два на 18,3 гектарах. Локализовано также два. Они занимают 303 гектара. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В тушении участвовало 314 человек и 15 единиц наземной техники, - рассказали в правительстве.

За ситуацией с лесными возгораниями с воздуха наблюдали с помощью четырех легкомоторных самолетов. Доставляли на место десантников шесть вертолетов Ми-8, в том числе два МЧС России.

Напомним, на территории региона введен особы противопожарный режим. При нем запрещается посещать лес, разжигать костер. В случае игнорирования правил нарушителям грозит ответственность вплоть до уголовной.

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