Небольшой дождь с грозой прогнозируют синоптики в Иркутске 5 июля Фото: Олег ЗОЛОТО

Иркутские метеорологи пообещали жителям Иркутска погоду в июле не такую жаркую, как в прошлом месяце. По их словам, середина лета будет отличаться обильными дождями. И правда. В первую неделю июля они льют практически каждый день. И 5 июля – не исключение. По данным Иркутского Гидрометцентра, во вторник будет кратковременный дождь и, даже, гроза. Но в целом будет тепло.

- 5 июля ожидается переменная облачность, ветер северо-западный до 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до +22,+24 градусов, - рассказали в ведомстве.

По Иркутской области в этот день местами в северо-восточных, южных районах польют продолжительные сильные ливни с грозой.

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