Ход выполнения благоустройства дворов проверили в Октябрьском округе Иркутска. Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В Иркутске в Октябрьском районе проверили ход работы благоустройства дворов. Так, на прошлой неделе начали приводить в порядок двор по адресу Александра Невского, 61. На данный момент уже сделано 15% - убран старый асфальт на дороге, устанавливают бортовые камни. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В ближайшее время подрядчику предстоит заасфальтировать проезд, расширить парковку, укрепить склоны геосинтетической сеткой, а также обустроить газоны, посадить новые деревья и выполнить формовочную обрезку имеющихся, обновить клумбы, установить газонные ограждения и опоры освещения, - рассказали в мэрии.

Качественный уровень организации работ был выявлен при проверке двора на улице Волжская, 33, а также территории дома № 182 на улице Карла Либкнехта. Тут также расширят парковку, детскую площадку, установят игровое оборудование, посадят деревья и газон.

По второму адресу, Карла Либкнехта ремонт практически закончен – работы выполнены на 90%. Здесь заменили дорожное полотно, тротуары, сделали больше парковку. Дело осталось за малым – высадить деревья и поставить ограждения. При проектировании учли все пожелания жителей.

Всего в Октябрьском районе в этом году станут лучше 40 дворов. По 38 из них уже определены подрядчики, ремонт проходит на разных этапах. По всем муниципальным контрактам благоустройство должно завершиться 31 августа.

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