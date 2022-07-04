Сколько компаний Иркутска до сих пор работают на удаленке, выяснил сервис SuperJob Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время своего очередного опроса специалисты сервиса SuperJob выяснили, сколько компаний Иркутска до сих пор работают удаленно. Оказалось, что дистанционный формат работы сейчас действует лишь в каждой десятой компании столицы Приангарья.

- Удаленные сотрудники, работающие из дома из-за пандемии, остались лишь в 10% компаний Иркутска, - сообщили в пресс-службе SuperJob. – Чаще всего продолжают трудиться удаленно в Иркутске программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры.

Что касается результатов опроса по стране, то в Москве работодателей, которые разрешают трудиться из дома больше – 15%, в Санкт-Петербурге – 13%. В регионах удаленка осталась лишь в 7% предприятий и организаций.

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