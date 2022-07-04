Автомобилист без водительских прав сбил 10-летнего мальчика в Усолье-Сибирском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Серьезная авария произошла 1 июля в Усолье-Сибирском. На улице Магистральной водитель Хонды Инсайт не успел затормозить и сбил 10-летнего мальчика, перебегавшего дорогу в неположенном месте. С различными травмами школьника доставили в больницу.

- Во время проверки выяснилось, что водитель Хонды сел за руль без прав, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Удостоверения его лишили за другие нарушения. Теперь мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.

Сейчас дорожные инспекторы выясняют все подробности ДТП. Полицейские еще раз призывают автомобилистов региона соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

3-летний мальчик погиб, выпав из окна четвертого этажа в Иркутской области (Подробности)

Герой России из Бурятии Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев, получит новую должность (Подробности)