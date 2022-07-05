Экс-ректора иркутского ВУЗа осудили за незаконно выписанную себе премию в 860 тысяч рублей Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Кировский районный суд Иркутска приговорил бывшего ректора иркутского ВУЗа к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3, 6 лет. Его обвиняют в мошенничестве с деньгами в крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- В сентябре 2018 и январе 2019 года обвиняемый, будучи в должности ректора высшего учебного заведения, без согласования с министерством образования и науки России издал приказы о выплате себе премии за итоги научной деятельности, - рассказали в ведомстве. - Размер ее превысил 860 тысяч рублей, чем существенно нарушены интересы университета.

Государственное обвинение поддержала прокуратура Кировского района. Суд назначил наказание. Приговор пока в законную силу не вступил.

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